РФ посилює військову присутність біля кордонів Фінляндії та Норвегії: реакція Трампа

Росія продовжує нарощувати військову силу вздовж кордонів Фінляндії та Норвегії, що викликає занепокоєння у міжнародної спільноти. Згідно з повідомленням The New York Times, супутникові знімки свідчать про масштабне будівництво нової військової інфраструктури, включаючи укриття для винищувачів, склади та польові табори.

На тлі цих подій, президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо його ставлення до посилення російської військової присутності. Відповідь була опублікована в Telegram-каналі "Donald Trump українською".

"Ні, я зовсім не переживаю про це. Вони будуть у цілковитій безпеці. Ці дві країни будуть абсолютно захищені", — заявив Дональд Трамп.

Ця заява Трампа контрастує з повідомленнями про активізацію російської військової діяльності в регіоні та викликає питання щодо готовності США реагувати на потенційні загрози для своїх союзників по НАТО.