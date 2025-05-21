РФ посилює військову присутність біля кордонів Фінляндії та Норвегії: реакція Трампа

Росія продовжує нарощувати військову силу вздовж кордонів Фінляндії та Норвегії, що викликає занепокоєння у міжнародної спільноти.
На тлі цих подій, президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів щодо його ставлення до посилення російської військової присутності. Відповідь була опублікована в Telegram-каналі "Donald Trump українською".
"Ні, я зовсім не переживаю про це. Вони будуть у цілковитій безпеці. Ці дві країни будуть абсолютно захищені", — заявив Дональд Трамп.
Ця заява Трампа контрастує з повідомленнями про активізацію російської військової діяльності в регіоні та викликає питання щодо готовності США реагувати на потенційні загрози для своїх союзників по НАТО.Автор: Галина Роюк