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Культура

В український прокат виходить документальний фільм "Помідор, Великий торт та перемога" (Відео)

В український прокат виходить документальний фільм "Помідор, Великий торт та перемога" (Відео)

В український прокат виходить документальний фільм "Помідор, Великий торт та перемога". Стрічка розповідає про українських дітей-біженців від війни.

Як розповідає режисерка Катерина Тюрі, вона зібрала команду друзів-професіоналів. Все, що було відкладено "на чорний день", пішло на техніку, транспорт, їжу та житло. Знімальна група у мінімальному складі (на звичайний не було грошей) проїхала за 3 тижні 8525 км.

Знімали короткометражний фільм, але після того, як набрали 17 годин інтерв'ю з дітьми, зробили повнометражний на 60 хвилин.

Коли у камери розряджали батарейки, знімали на телефон. Добивалися простоти і легкості з девізом "Головне - щоб було щиро".

Отже - тепер справа за глядачами.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

кінодіти-біженці
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