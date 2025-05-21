Мадридський "Реал" продовжує демонструвати свої амбіції на трансферному ринку. За повідомленнями іспанського видання Mundo Deportivo, "вершкові" зацікавилися півзахисником лондонського "Челсі" та чемпіоном світу у складі збірної Аргентини – Енцо Фернандесом.

Джерело стверджує, що 23-річний аргентинець вже досяг усної домовленості з мадридським клубом щодо свого переходу. Більше того, повідомляється, що Фернандес разом зі своєю дівчиною активно займаються пошуком житла в столиці Іспанії, отримуючи консультації щодо районів від свого співвітчизника та гравця "Атлетіко" Хуліана Альвареса.

Перехід Фернандеса може стати черговим серйозним ударом по складу "Челсі", який придбав гравця лише півтора роки тому у "Бенфіки" за рекордні для клубу 121 мільйон євро. Контракт аргентинця з "синіми" розрахований до 2032 року, і лондонський клуб, очевидно, не захоче розлучатися зі своїм ключовим гравцем без значної фінансової компенсації, очікуючи, що потенційна сума трансферу перевищить початкову вартість.

Водночас, "Реал Мадрид", як повідомляє видання, не готовий одразу виплачувати запитувану суму. Керівництво "вершкових" розглядає різні варіанти, включаючи поетапні виплати або включення своїх гравців до потенційної угоди з "Челсі".

Наразі Transfermarkt оцінює вартість Енцо Фернандеса у 75 мільйонів євро. Чи зможуть "Реал" та "Челсі" знайти спільну мову щодо трансферу одного з найталановитіших півзахисників світу, покаже лише час. Однак, вже зараз очевидно, що в англійській Прем'єр-лізі може стати на одного чемпіона світу менше, а склад мадридського "Реала" може поповнитися ще однією зірковою фігурою.