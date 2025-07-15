За повідомленням видання GiveMeSport, півзахисник ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле продовжує очолювати оновлений рейтинг претендентів на престижну нагороду "Золотий м'яч" 2025 року. Це стало відомо після фінального матчу Клубного чемпіонату світу, де "Челсі" здобув переконливу перемогу над ПСЖ з рахунком 3:0.

Незважаючи на поразку парижан у ключовому поєдинку, позиції лідерів у рейтингу практично не змінилися. Дембеле міцно утримує перше місце, демонструючи стабільну та вражаючу гру протягом сезону.

На другому місці розташувався молодий талант "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль, який вражає своєю майстерністю та потенціалом. Трійку лідерів замикає португальський півзахисник ПСЖ Вітінья, чия роль у команді стає все більш значущою.

Четвертим у списку йде ще один представник "Барселони" – бразильський нападник Рафінья. П'яту позицію займає єдиний гравець з Англійської Прем'єр-ліги в топ-10 – зірка "Ліверпуля" Мохамед Салах.

У другу п'ятірку найвпливовіших гравців, які претендують на "Золотий м'яч", увійшли:

Дезіре Дуе (Франція, ПСЖ)

Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ)

Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид)

Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Варто відзначити домінування гравців ПСЖ у цьому рейтингу, що підкреслює силу та глибину складу паризького клубу. Присутність Кіліана Мбаппе, який нещодавно приєднався до "Реал Мадрид", додає інтриги у боротьбі за найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світовому футболі.

Гонка за "Золотий м'яч" 2025 року обіцяє бути надзвичайно захопливою, і футбольні вболівальники з нетерпінням чекатимуть на подальші виступи цих видатних гравців.