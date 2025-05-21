Ранковий дайджест ForUa: загибель військових на Сумщині, спалах гепатиту у Києві, мирні переговори у Ватикані, теракт у Пакистані

21 травня, дайджест новин від редакції ForUa:
- 6 військових загинули та ще понад 10 дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по стрільбищу у Сумській області, проводиться розслідування, — Нацгвардія.
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БпЛА атакували Болховський завод напівпровідникових приладів (АТ «БЗПП») у місті Болхов, Орловської області рф. Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електронних компонентів для радіоелектронної апаратури. Завод виготовляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікрозбірки та «вічні батарейки», які застосовуються в різних системах зв’язку, управління, радіоелектронній боротьбі, а також у тренажерах для танків і ракетних комплексів.
- Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ.
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Група сенаторів США закликає повернути викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди. Резолюцію очолили республіканець Чак Грасслі і демократка Емі Клобучар. До неї також приєднались республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман.
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Російський диктатор Володимир Путін приїхав на Курщину — регіон, що межує з Україною. Там він відвідав майбутню Курську АЕС-2, а також провів нараду з керівниками муніципалітетів та населенням.
- США виступають проти пункту про подальшу підтримку України в декларації G7, — Politico. Вашингтон також не бажає називати повномасштабне вторгнення росії в Україну «незаконним».
- У Києві вирує гепатит. На сьогоднішній день підтверджено 76 випадків захворювання, з яких 35 — у дітей. До лікарень потрапили 30 пацієнтів, у тому числі 13 неповнолітніх. Усі госпіталізовані мають легкий або помірний перебіг хвороби.
- «Це не моя проблема» — нова позиція Трампа щодо війни в Україні була озвучена після розмови з путіним, — NYT. Трамп заявив Зеленському та лідерам ЄС, що росія та Україна повинні самі знайти рішення війни.
- З 1 червня у «Дії» з’явиться перша платна послуга — шеринг документів для банків. У перспективі планується запровадити ще два платні сервіси: «Дія.Підпис» і Diia.OAuth - заявила команда розробників. «Дія.Підпис» дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису.
- У Пакистані терорист-смертник на замінованому авто протаранив шкільний автобус, — The Washington Post. Внаслідок вибуху у Белуджистані загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 38 — були поранені. Жодна група не взяла на себе відповідальність, хоча підозра, ймовірно, падає на етнічних белуджів, які борються за незалежність регіону і можуть підтримуватися Індією.
- СБУ затримала «крота» фсб, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині, щоб викрасти нові розробки ЗСУ. За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.