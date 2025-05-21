Ранковий дайджест ForUa: загибель військових на Сумщині, спалах гепатиту у Києві, мирні переговори у Ватикані, теракт у Пакистані

БпЛА атакували Болховський завод напівпровідникових приладів (АТ «БЗПП») у місті Болхов, Орловської області рф. Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електронних компонентів для радіоелектронної апаратури. Завод виготовляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікрозбірки та «вічні батарейки», які застосовуються в різних системах зв’язку, управління, радіоелектронній боротьбі, а також у тренажерах для танків і ракетних комплексів.