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Ранковий дайджест ForUa: загибель військових на Сумщині, спалах гепатиту у Києві, мирні переговори у Ватикані, теракт у Пакистані

Ранковий дайджест ForUa: загибель військових на Сумщині, спалах гепатиту у Києві, мирні переговори у Ватикані, теракт у Пакистані

21 травня, дайджест новин від редакції ForUa:

 

  •  6 військових загинули та ще понад 10 дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по стрільбищу у Сумській області, проводиться розслідування, — Нацгвардія.

 

 

 

  • БпЛА атакували Болховський завод напівпровідникових приладів (АТ «БЗПП») у місті Болхов, Орловської області рф. Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві електронних компонентів для радіоелектронної апаратури. Завод виготовляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікрозбірки та «вічні батарейки», які застосовуються в різних системах зв’язку, управління, радіоелектронній боротьбі, а також у тренажерах для танків і ракетних комплексів.

  • Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ.

 

 

  • Група сенаторів США закликає повернути викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди. Резолюцію очолили республіканець Чак Грасслі і демократка Емі Клобучар. До неї також приєднались республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман.

  • Російський диктатор Володимир Путін приїхав на Курщину — регіон, що межує з Україною. Там він відвідав майбутню Курську АЕС-2, а також провів нараду з керівниками муніципалітетів та населенням.

 

  •  США виступають проти пункту про подальшу підтримку України в декларації G7, — Politico. Вашингтон також не бажає називати повномасштабне вторгнення росії в Україну «незаконним».

 

  • У Києві вирує гепатит. На сьогоднішній день підтверджено 76 випадків захворювання, з яких 35 — у дітей. До лікарень потрапили 30 пацієнтів, у тому числі 13 неповнолітніх. Усі госпіталізовані мають легкий або помірний перебіг хвороби.

 

  • «‎Це не моя проблема» — нова позиція Трампа щодо війни в Україні була озвучена після розмови з путіним, —  NYT. Трамп заявив Зеленському та лідерам ЄС, що росія та Україна повинні самі знайти рішення війни.

 

  • З 1 червня у «Дії» з’явиться перша платна послуга — шеринг документів для банків. У перспективі планується запровадити ще два платні сервіси: «Дія.Підпис» і Diia.OAuth - заявила команда розробників. «Дія.Підпис» дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису.

 

  • У Пакистані терорист-смертник на замінованому авто протаранив шкільний автобус, — The Washington Post. Внаслідок вибуху у Белуджистані загинули щонайменше п'ятеро людей, ще 38 — були поранені. Жодна група не взяла на себе відповідальність, хоча підозра, ймовірно, падає на етнічних белуджів, які борються за незалежність регіону і можуть підтримуватися Індією.

 

  • СБУ затримала «крота» фсб, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині, щоб викрасти нові розробки ЗСУ. За дорученням окупантів агент мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.

Теги:

ВатиканТрампДіяракетний удар
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