Євросоюз виконав 66% зобов’язань щодо постачання снарядів Україні

Країни Європейського Союзу вже виконали значну частину свого зобов’язання щодо постачання боєприпасів Україні.

«Дві третини з 2 мільйонів артснарядів, обіцяних ЄС, уже передано Україні. Триває робота над пришвидшенням поставки решти», — зазначив заявив міністр закордонних справ України Сибіга.

Він наголосив, що забезпечення України артилерійськими снарядами є критично важливим для стабілізації ситуації на фронті та посилення обороноздатності в умовах активізації бойових дій на сході.

Довідка: минулого року в межах так званої «чеської ініціативи» Україна отримала близько 1,5 мільйона снарядів різного калібру. У 2025 році очікується ще 400 тисяч одиниць боєприпасів.