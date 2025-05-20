Масовий збій у роботі мобільних мереж в Іспанії: що відомо

В Іспанії всі мережі мобільного зв'язку вийшли з ладу по всій країні. Це сталося через чотири тижні після того, як країна зазнала загальнонаціональних відключень електроенергії.

Про це пише LBC.

Всі провідні оператори Іспанії, включаючи Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil і O2, мають відключення, пише видання.

Клієнти не можуть здійснювати дзвінки, отримувати смс або користуватися мобільним зв'язком. Згідно з даними веб-сайту DownDetector, відключення розпочалося близько 5 ранку.

Збій зв’язку поширився на більшу частину країни, проблеми спостерігаються у всіх великих містах, включаючи Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсію, Мурсію, Севілью та Більбао.

Люди по всій країні повідомляють про відсутність сигналу, повне відключення і проблеми з інтернетом.

Відключення також вплинуло на телефонні лінії екстрених служб, оскільки загальноєвропейський номер екстреної допомоги 112 став недоступним у деяких частинах Іспанії.

Уряд Валенсії створив альтернативний номер служби екстреної допомоги 112, в той час як служба 112 в Арагоні попередила людей у соціальних мережах, що “телефонна лінія 112 не працює”, активувавши три альтернативні номери.

Деякі компанії були повністю заблоковані в своїх системах і не могли завантажити програмне забезпечення або підключити свої комп'ютери.

Проблема, очевидно, виникла через серйозний збій у системі Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії, пише видання.

Ця транснаціональна компанія є другою за величиною компанією в Іспанії і здійснює телекомунікаційні операції у 18 країнах, що робить її одним з найбільших телефонних операторів і провайдерів мобільного зв'язку у світі.

Як повідомляється, телекомунікаційний гігант провів оновлення мережі, яке пішло не за планом, що призвело до відключень по всій країні для мільйонів мешканців Іспанії.

"Ми провели деякі роботи з оновлення мережі, які вплинули на послуги фіксованого зв'язку деяких компаній (голосовий зв'язок та інтернет)”, — заявив представник Telefónica.

Він додав, що компанія працює над вирішенням цієї проблеми, і деякі з постраждалих послуг вже відновлено — наприклад, роботу служби екстреної допомоги 112, яка наразі відновлена.

Збій зв’язку стався через кілька тижнів після того, як мільйони людей в Іспанії та Португалії були занурені в темряву приблизно на 10 годин 28 квітня під час відключення електроенергії на Піренейському півострові. Тоді іспанський уряд виключив кібератаку як причину квітневого відключення електроенергії.