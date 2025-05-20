Відомий український боксер переніс операцію

Колишній чемпіон світу з боксу, український легкоатлет Денис Берінчик успішно переніс операцію на плечі, що може пояснити його нещодавню поразку. Боксеру знадобиться тривалий період реабілітації, але він не планує завершувати кар'єру.

Деталі операції та відновлення

За словами промоутера Олександра Красюка, Денис Берінчик відновлюватиметься близько пів року. Про це повідомляє The Ring. Травма плеча стала причиною хірургічного втручання.

Майбутнє кар'єри Берінчика

Попри серйозне пошкодження, 37-річний Берінчик не збирається вішати рукавички на цвях. Олександр Красюк висловив упевненість, що боксер ще покаже себе на рингу: "У нього є порох у порохівницях, який може вибухнути. Я думаю, він ще повернеться".

Остання поразка та її можлива причина

Свій останній бій Денис Берінчик провів у середині лютого, коли не зміг захистити чемпіонський пояс у легкій вазі за версією WBO, поступившись американцю Кішону Девісу. Після того поєдинку тренер Берінчика зізнався, що його підопічний не зміг належним чином підготуватися саме через пошкодження плеча, що, ймовірно, і зіграло вирішальну роль у поєдинку.

На професійному рівні Денис Берінчик провів 20 боїв, здобувши 19 перемог, 9 з яких – нокаутом.