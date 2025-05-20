Україна отримає два нові суди: що відомо

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Ця ініціатива, зафіксована у картці законопроєкту №13302, знаменує собою важливий крок у реформуванні судової системи країни.

Деталі законопроєкту

Як зазначається у пояснювальній записці, розробка законопроєкту відповідає вимогам Конституції України та Закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких інших законодавчих актів щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду". Основна мета – започаткування діяльності цих спеціалізованих установ.

Законопроєктом пропонується розмістити обидва суди у місті Києві, при цьому їхня територіальна юрисдикція поширюватиметься на всю територію України.

Передумови та контекст

Цьому кроку передувало погодження законопроєкту президентом "Про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду" Вищою радою правосуддя.

Важливо зазначити, що у грудні 2022 року Володимир Зеленський вже підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) та утворення замість нього Київського міського окружного адміністративного суду. Створення нових спеціалізованих адміністративних судів є логічним продовженням цих реформ, спрямованих на підвищення ефективності та прозорості адміністративного судочинства в Україні.

Очікується, що утворення цих двох судів сприятиме більш спеціалізованому та якісному розгляду адміністративних справ на всіх рівнях.