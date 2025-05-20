Останній дзвоник у Києві: коли та які зміни чекають на школярів

У 2025 році останній дзвоник у школах Києва відбудеться 30 травня. Це рішення було ухвалене КМДА з урахуванням рекомендацій Міносвіти та особливостей навчального процесу в умовах воєнного стану.

Попри те, що кожен навчальний заклад має право самостійно визначати свій графік у межах, погоджених урядом, більшість шкіл столиці дотримаються єдиної дати завершення навчального року. Це дозволить краще організувати подальшу роботу з учнями та забезпечити більш ефективний процес видачі свідоцтв і підготовки до літніх програм.

З 31 травня до 30 червня в київських школах заплановано цілу низку заходів, спрямованих на адаптацію школярів до нових реалій та підтримку їх психічного здоров'я. Вони включатимуть:

- компенсаторні заняття для усунення освітніх втрат, накопичених під час воєнного стану;

- соціально-психологічна підтримку для учнів, зокрема допомога у подоланні стресу;

- творчі студії, мовні клуби та літні курси розвитку, щоб стимулювати інтелектуальний і творчий потенціал дітей.