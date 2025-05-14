Останній дзвоник у Києві: що чекає на школярів після 30 травня

Цього року у столичних школах останній дзвоник пролунає 30 травня. Така дата була обрана Київською міською державною адміністрацією (КМДА) з урахуванням рекомендацій Міносвіти та врахуванням специфіки навчального процесу під час воєнного стану. Хоча кожна школа має право самостійно визначати дату завершення навчального року, більшість столичних закладів освіти обрали саме цю єдину дату.

Завершення основного етапу навчання не означає кінця освітнього процесу. З 31 травня до 30 червня 2025 року школярів чекають спеціальні компенсаторні заняття, щоб покрити освітні втрати, а також різноманітні програми для підтримки психологічного стану учнів. В рамках літніх програм плануються:

- Компенсаторні заняття: для усунення прогалин у знаннях, які могли виникнути через надзвичайні ситуації або зміни в навчальному процесі.

- Соціально-психологічна підтримка: програми, спрямовані на допомогу учням, які пережили стресові ситуації, щоб допомогти їм адаптуватися до нових умов.

- Творчі студії та мовні клуби: для розвитку креативності та мовних навичок.

-Курси розвитку: літні курси для дітей, що охоплюють різні напрямки навчання.

- Заняття з безпеки: спеціальні курси з тактичної медицини, мінної безпеки, кіберграмотності та практичні модулі з предмета "Захист України".

Компенсаторні заняття, курси з безпеки та інші ініціативи мають на меті не лише ліквідувати освітні прогалини, але й забезпечити учням необхідні інструменти для майбутнього в умовах нестабільності.