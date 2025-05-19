Українцям зараховуватимуть стаж роботи за кордоном для пенсії

Кабінет Міністрів України затвердив важливу постанову №562, яка визначає порядок підтвердження та зарахування періодів трудової діяльності українців за межами країни до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

Це рішення має значно полегшити вихід на пенсію для громадян, які тривалий час працювали за кордоном і можуть мати недостатньо власного страхового стажу в Україні.

Згідно з урядовою постановою, трудовий стаж, набутий в країнах, з якими Україна має міжнародні угоди у сфері пенсійного забезпечення, буде враховуватися до страхового стажу українців відповідно до умов цих договорів.

Для тих осіб, які працювали в інших державах, з якими таких угод немає, але їм не вистачає страхового стажу в Україні для призначення пенсії, передбачено наступний механізм: до заяви про призначення пенсії необхідно буде додати підтвердні документи про роботу за кордоном.

У випадку, якщо надані документи не дозволяють підтвердити зарахування іноземного трудового стажу згідно із законодавством іншої країни, або якщо особа не надала таких документів, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом п’яти робочих днів надішле запит до Міністерства закордонних справ. МЗС, у свою чергу, протягом п’яти робочих днів дипломатичними каналами направить запит до відповідної іноземної держави та її пенсійного органу для отримання підтвердних документів.

Після отримання підтвердження від іноземної сторони, періоди роботи, зазначені в цих документах, будуть зараховані до страхового стажу особи в календарному обчисленні для визначення її права на пенсію.

Окрім цього, уряд також затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР. Це також дозволить зарахувати цей стаж до страхового стажу українців.

Прийняття цієї постанови є важливим кроком у соціальному захисті українських громадян, які працювали за кордоном, та забезпеченні їхніх пенсійних прав.