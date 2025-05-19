Фінляндія профінансує постачання боєприпасів Україні за рахунок заморожених російських активів

Фінляндія стала однією з держав Європейського Союзу, яка впроваджуватиме механізм постачання Україні оборонних матеріалів, використовуючи кошти, отримані від заморожених російських активів. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фінського уряду.

Фінляндія уклала угоду з Європейською комісією, згідно з якою боєприпаси для України будуть закуповуватися у фінських виробників. Фінансування цієї закупівлі, вартість якої становить EUR 90 мільйонів, буде здійснюватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів, які будуть спрямовані через Європейський фонд миру (EPF).

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен висловив своє задоволення досягнутою домовленістю. "Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування підтримки Фінляндії Україні. Кошти надходять із заморожених російських активів. Продукція закуповується у фінської промисловості для підвищення зайнятості вдома та надсилається до України для допомоги її обороні. Я дуже задоволений результатом", – зазначив він.

Міністр також підкреслив, що підтримка України з боку Фінляндії залишається непохитною та сильною. За його словами, цей новий пакет допомоги разом із національною програмою підтримки України на суму 660 мільйонів євро сприятиме зміцненню зв’язків між фінською оборонною промисловістю та підтримкою України.

"Це чудовий приклад можливостей фінської оборонної промисловості, і це показує, що наші інвестиції у виробничі потужності боєприпасів окупаються", – додав Антті Хаккянен.

Ця ініціатива Фінляндії є важливим кроком у підтримці обороноздатності України та демонструє солідарність європейських країн у протистоянні російській агресії. Використання заморожених російських активів для військової допомоги Україні є принциповим рішенням, яке може стати прикладом для інших країн-членів ЄС.