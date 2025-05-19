Визначились всі півфіналісти в НБА

У 7-му матчі півфінальної серії Західної конференції Оклахома-Сіті "Тандер" здобули переконливу перемогу над "Денвер Наггетс" з рахунком 125–93, забезпечивши собі перший вихід до фіналу конференції з 2016 року.

Лідер "Тандерів" Шай Гілджес-Александер набрав 35 очок, підтвердивши свої амбіції стати MVP - найціннішим гравцем сезону. Джейлен Вільямс додав 24 очки, реабілітувавшись після невдалого шостого матчу. Алекс Карузо відіграв ключову роль у захисті, ефективно стримуючи зіркового центрового «Денвера» Ніколу Йокіча.

Ця перемога підкреслила домінування «Тандер» у сезоні, де вони завершили регулярну частину з найкращим результатом у лізі (68–14). У фіналі Західної конференції вони зустрінуться з «Міннесота Тімбервулвз», які здолали "Голден Стейт Ворріорз" із рахунком 4–1.

А у фіналі Східної конференції зійдуться "Нью-Йорк Нікс", які вибили Чемпіона НБА минулого сезону "Бостон Селтікс" у шести матчах, та "Індіана Пейсерс", здобувши несподівану перемогу над першим сіяним "Клівленд Кавальєрс" з рахунком 4–1.

Ці протистояння визначать, хто вийде до фіналу НБА та побореться за чемпіонський титул.

На даний момент головним фаворитом на перемогу в чемпіонаті НБА є "Оклахома-Сіті Тандер". Букмекери оцінюють шанси "Тандерів" на здобуття титулу найвищими серед усіх команд, з коефіцієнтами від +100 до -130, що свідчить про високу ймовірність їхньої перемоги.