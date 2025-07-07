Другий етап Кубка України з баскетболу 3х3 пройде у Києві

Літній Кубок України з баскетболу 3х3 серед чоловічих команд продовжиться 12-13 липня туром у Києві.

Як інформує Федерація баскетболу України (ФБУ), змагання пройдуть на столичному ВДНГ.

Окрім турніру у чоловіків, пройдуть етапи чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед юніорів, юніорок (U18) та серед кадетів і кадеток (U16).

Загалом в літньому сезоні Кубка України 2025 року з баскетболу 3х3 заплановано проведення п’яти турів. В липні відбудеться тур у Вінниці, а у серпні планується провести тури у Львові та фінальний у Києві.

ForUA.com нагадує, перший етап Кубку України-2025 в Луцьку завершився перемогою команди Slam.City, яка обіграла збірну України U18 (14:11).