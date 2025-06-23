Історична ніч у NBA: Оклахома- Сіті Тандер – чемпіони!

Оклахома-Сіті Тандер вперше в історії виграла титул чемпіонів NBА, здолавши Індіану Пейсерс у наднапруженому фіналі, в серії з семи ігор!

У вирішальному матчі, що пройшов на домашній арені Пейком Центр, команда з Оклахоми перемогла з рахунком 103:91 і подарувала місту довгоочікувану баскетбольну корону.

Головним героєм вечора став лідер команди — Шай Ґілґеус-Александр. Він набрав 29 очок, 12 передач – і у ключові моменти матчу робив різницю. Цей сезон став його зірковим — Шай офіційно визнаний MVP фіналу та найціннішим гравцем регулярного чемпіонату, такий дубль не вдавався нікому з 2013 року.

«Ми знали, що наш час настане. Ми просто продовжували вірити і працювати. Цей титул — для міста, яке завжди з нами», — стримуючи сльози, сказав Шай після матчу.

Індіана билася дуже гідно і самовіддано, але травма лідера і мозкового центру команди Тайреса Холлібертона, який покинув паркет ще у першій чверті, вибило у гостей впевненість та негативно вплинуло на побудову їхньої гри.

Цей чемпіонат — не просто перша історична перемога Оклахми. Це апогей довгострокового бачення генерального менеджера Сема Престі. У Тандер —. наймолодша команда в історії фіналів NBА, вони стали першою командою з 8-ма гравцями до 24 років у складі, яка здобула титул.

Мер Оклахоми оголосив день перемоги — парад чемпіонів відбудеться у вівторок, 24 червня, й збере тисячі фанів на вулицях міста.