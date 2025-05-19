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Сьогодні Трамп і Путін проведуть телефонну розмову, яка може вплинути на війну в Україні

Сьогодні Трамп і Путін проведуть телефонну розмову, яка може вплинути на війну в Україні

Сьогодні, о 17:00 за київським часом, президент Росії Володимир Путін проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

За повідомленням CNN, ця розмова може стати вирішальною у війні Росії проти України. Пєсков заявив, що Росія воліла б досягти цілей "спеціальної військової операції" дипломатичними методами, і якщо посередництво США допоможе досягти миру, Росія це вітатиме.

Трамп, у свою чергу, заявив, що темами розмови будуть "зупинення кривавої м'ясорубки", в якій щотижня гине понад 5000 російських та українських солдатів, а також торгівля. "Потім я говоритиму з Зеленським, а також із різними членами НАТО. Сподіваюся, це буде дуже продуктивний день, відбудеться перемир’я, і ця дуже жорстока війна, війна, якої взагалі не мало би бути, нарешті закінчиться", - сказав Трамп.

Результати розмови можуть мати значний вплив на подальший розвиток подій.

Теги:

путінТрампвійна в Україні
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