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Запуск російської міжконтинентальної ракети "Ярсу" провалився або був скасований

Запуск російської міжконтинентальної ракети "Ярсу" провалився або був скасований

За даними Defense Express, РФ 19 травня не здійснила запланований запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс». Аналітики називають кілька можливих причин:

Попередні невдачі:

У 2023 році ракета «Ярс» двічі поспіль збивалася з курсу, що могло поставити під сумнів її надійність.

Передпольотна перевірка:

Кожен запуск супроводжується технічною перевіркою. Якщо під час неї виявили критичні проблеми, запуск могли скасувати, щоб уникнути публічного провалу.

Політичний фактор:

Сумнівно, що Кремль пішов би на ризик невдалого запуску саме під час активного інформаційного фону навколо контактів Путіна з Дональдом Трампом — це могло б продемонструвати слабкість російських стратегічних сил.

Можлива нештатна ситуація:

Не виключено, що мала місце аварія на старті або одразу після початку польоту, яку вирішили не афішувати.

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