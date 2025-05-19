За даними Defense Express, РФ 19 травня не здійснила запланований запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс». Аналітики називають кілька можливих причин:

Попередні невдачі:

У 2023 році ракета «Ярс» двічі поспіль збивалася з курсу, що могло поставити під сумнів її надійність.

Передпольотна перевірка:

Кожен запуск супроводжується технічною перевіркою. Якщо під час неї виявили критичні проблеми, запуск могли скасувати, щоб уникнути публічного провалу.

Політичний фактор:

Сумнівно, що Кремль пішов би на ризик невдалого запуску саме під час активного інформаційного фону навколо контактів Путіна з Дональдом Трампом — це могло б продемонструвати слабкість російських стратегічних сил.

Можлива нештатна ситуація:

Не виключено, що мала місце аварія на старті або одразу після початку польоту, яку вирішили не афішувати.