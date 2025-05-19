Україна готується до війни без зовнішньої допомоги

Україна стрімко нарощує власне оборонне виробництво — лише за три роки його обсяги зросли у 35 разів. Якщо у 2022-му вартість виготовленої зброї становила близько 1 мільярда доларів, то вже цього року цей показник може сягнути рекордних 35 мільярдів доларів. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, який оцінив перспективи української оборонки у війні проти Росії.

Сьогодні Київ має більше вітчизняної зброї, ніж будь-коли в історії. За словами президента Володимира Зеленського, понад 40% озброєнь, які використовуються на фронті, вже виробляються в Україні. Майже повну автономію країна досягла у галузях:

- безпілотної авіації;

- наземних роботизованих систем;

- радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Крім цього, активно зростає випуск артилерії, бронетехніки, мін, боєприпасів.

Проте попри вражаючі темпи розвитку оборонного сектору, WSJ зазначає: самотужки Київ не зможе вести тривалу війну проти РФ. Україна досі критично залежить від боєприпасів великого калібру, систем ППО та ракет до них, компонентів і технологій, які ще не виробляються на місці. Особливо актуальною залишається допомога США та країн НАТО.

Уряд також стикається з жорсткими фінансовими обмеженнями. Як повідомив міністр зі стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, у 2025 році держава зможе закупити менше половини того, що зможуть виробити українські оборонні підприємства.

У ситуації браку фінансування, деякі західні союзники вже обрали альтернативний підхід. За так званою "датською моделлю", вони не передають Україні зброю напряму, а фінансують закупівлю озброєнь у самих українських виробників. Це дозволяє не лише оперативно забезпечити фронт, але й підтримати національну оборонну індустрію.

Зараз — критичний момент, коли військова й фінансова підтримка Заходу залишається вирішальною. Без неї Україні буде вкрай важко втримати фронт і досягти перемоги.