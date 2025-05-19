Проєвропейський мер Бухареста стає президентом Румунії

Після підрахунку 100% голосів у другому турі президентських виборів у Румунії перемогу здобув чинний мер Бухареста Нікушор Дан. Він отримав 53,60% голосів виборців. Його суперник — націоналістичний політик Джордже Сіміон, відомий проросійськими та антиєвропейськими поглядами, — набрав 46,40%.

Сіміон визнав поразку та привітав переможця: «Я хочу привітати мого опонента, Нікушора Дана. Він виграв вибори, і це — воля румунського народу», — заявив він. Водночас політик додав, що має намір і надалі "боротися за Румунію".

Нікушор Дан представляє ліберальний табір і виступає за європейську інтеграцію Румунії, підтримку України та тісні зв’язки з ЄС і НАТО. Його перемога стала чітким сигналом на користь продовження проєвропейського курсу країни.