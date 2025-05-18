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Надзвичайні події

Цієї ночі держава-агресор має намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети, - ГУР

Цієї ночі держава-агресор має намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети, - ГУР

Окупанти готуються до демонстративного запуску міжконтинентальної балістичної ракети, щоби залякати Україну, а також країни ЄС і НАТО.

Про це 18 травня повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, у ніч на 19 травня 2025 року держава-агресор має намір здійснити "навчально-бойовий" запуск ракети РС-24 "Ярс" з мобільного ґрунтового комплексу.

Пуск має здійснити розрахунок 433 ракетного полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Його заплановано з району поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області Росії.

Ракета нібито буде оснащена навчальним боєприпасом. Її дальність польоту становить понад 10 тисяч кілометрів. У розвідці підкреслюють, що такі дії є частиною стратегії психологічного тиску з боку Кремля.

Ракета РС-24 "Ярс" — це триступенева твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета, здатна нести ядерний заряд і долати понад 10 тисяч кілометрів. У Росії ці ракети є основою її стратегічних ядерних сил.

ГУР не вперше повідомляє про спроби Кремля вдаватися до залякування демонстративними навчаннями, зокрема із застосуванням стратегічної зброї.

Теги:

ГУР
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