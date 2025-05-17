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Полiтика

Зеленського покликали до Ватикану: можлива його зустріч із Папою Римським Левом XIV

Зеленського покликали до Ватикану: можлива його зустріч із Папою Римським Левом XIV

Президент Володимир Зеленський буде присутній на першій інавгураційній месі новообраного Папи Римського Лева XIV, яка відбудеться у Ватикані в неділю, 18 травня.

Зеленський буде серед світових лідерів, запрошених на церемонію. У Ватикані вже підтвердили його приїзд.

Це буде перша поява Зеленського на міжнародному релігійному заході після останньої хвилі дипломатичних контактів, пов’язаних із мирними ініціативами.

Володимир Зеленський також казав, що ймовірно цього ж дня матиме першу зустріч з Папою Римським Левом.

До Ватикану також вже прибув держсекретар США Марко Рубіо.

12 травня Зеленський і Папа Лев провели першу телефонну розмову. У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.

Раніше в Офісі президента заявляли, що участь керівника держави у церемонії залежатиме від ходу перемовин з Росією.

Теги:

Папа РимськийВолодимир Зеленський
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