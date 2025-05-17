Китай, якби хотів, міг би змусити Путіна до миру, — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що у Варшаві не вірять, що учорашня зустріч України та Росії у Стамбулі стане проривом у мирному діалозі. Під час інтерв'ю Tagesspiegel він заявив, що ці переговори були перевіркою намірів РФ, і свідчать вони про те, що диктатор Владімір Путін все ще не готовий до миру.

Тим часом Туреччина веде "дуже хитру гру", наголосив Сікорський: постачає Україні допомоги на мільйони доларів, а паралельно приймає у себе мільйони туристів з Росії. Втім, він не здивований, що для вчорашньої зустрічі обрали саме Стамбул, хоча вважає, що є й інші країни, які могли б допомогти завершити російсько-українську війну та "поставити Путіна на місце". Наприклад, Китай.

"Росія зараз є економічним васалом Китаю. Якщо Китай пригрозить торговим ембарго, Росія буде змушена підкоритися. Однак зараз все виглядає не так", — сказав Сікорський.

Як повідомляв ForUA, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкликав згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові. "Маючи докази того, що саме російські спецслужби здійснили ганебний диверсійний акт проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати дозвіл на відкриття консульства Російської Федерації у Кракові", - заявив він.