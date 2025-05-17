Крымчанин получил 15 лет за госизмена и добровольное участие в НВФ

Российский военный из Крыма, попавший в плен к украинской армии в Харьковской области, получил 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурант – 29-летний житель поселка Кировское в Крыму. В октябре 2023 года он подписал контракт с Минобороны рф в Симферопольском военкомате. После подготовки его назначили сапером-разведчиком 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС рф и отправили на Запорожское направление, где он получил тяжелое ранение.

"После прохождения реабилитации его направили в Харьковскую область, где он продолжил участвовать в боевых действиях в составе вражеских войск", – сообщает Служба безопасности.

Крымчанина признали виновным по двум статьям УК Украины: государственная измена и добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях. Ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.