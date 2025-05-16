Пол Маккартні виявився багатшим за короля Чарльза III

Газета The Sunday Times опублікувала щорічний рейтинг найбагатших людей Великої Британії. Перше місце, як і в останні роки, зайняв власник індійської фінансово-промислової групи Hinduja Group Гопі Хіндуджа та його родина (£35,3 млрд).
На другому місці - засновники компанії Reuben Brothers брати Девід і Саймон Рубени (£26,9 млрд), на третьому - фінансист сер Леонард (Льон) Блаватник, який контролює Warner Music Group, (£25,7 млрд). Усі вони і роком раніше входили до топ-3.
Рейтинг The Sunday Times Rich List публікується з 1989 року. У рейтингу враховуються не лише громадяни Великої Британії, а й "ті, хто живе та працює у Британії", а також люди, "одружені з британцями, ті, хто має міцні зв'язки з Британією, нерухомість та інші активи тут або підтримує британські політичні партії, інститути чи благодійні організації".
За рік сукупний капітал 350 найбагатших британців знизився на 3% до £772,8 млрд. Число мільярдерів у рейтингу також зменшилося - зі 165 роком раніше до 156. Таким чином їхня кількість знижується третій рік поспіль, з максимуму 177 мільярдерів у 2022-му.
До топ-10 рейтингу також увійшли:
- засновник виробника побутової техніки Dyson сер Джеймс Дайсон з родиною;
- власник ізраїльських холдингів Quantum Pacific Group та Israel Corporation Ідан Офер;
- родина Вестон, якій належить рітейлер Primark;
- засновник хімічної корпорації Ineos сер Джим Реткліфф;
- власник індійської металургійної компанії ArcelorMittal Лакшмі Міттал та його родина;
- власник судноплавної компанії Frontline Джон Фредріксен;
- творці компанії-розробника ігор Playrix Ігор та Дмитро Бухмани.
Король Чарльз III посів у рейтингу 238 місце (£640 млн). На тому ж 238 місці знаходиться і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті.
До рейтингу увійшли кілька музикантів, у тому числі:
- сер Пол Маккартні та його дружина Ненсі (151-е місце; £1 млрд),
- сер Елтон Джон (283-е місце; £475 млн),
- сер Мік Джаггер і Кіт Річардс (обидва займають 295-й рядок зі статками приблизно в £440 млн),
- Ед Ширан (333-е місце; £370 млн).
Також до топ-350 найбагатших британців входить письменниця Джоан Роулінг (168-е місце; £945 млн),
колишній футболіст Девід Бекхем з дружиною - співачкою та моделлю Вікторією Бекхем (273-е місце; £500 млн)
і режисер сер Крістофер Нолан із дружиною дамою Еммою Томас (зайняли 340-е місце; £360 млн).
ТОП-15 найбагатших британців