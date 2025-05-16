Пол Маккартні виявився багатшим за короля Чарльза III

Газета The Sunday Times опублікувала щорічний рейтинг найбагатших людей Великої Британії. Перше місце, як і в останні роки, зайняв власник індійської фінансово-промислової групи Hinduja Group Гопі Хіндуджа та його родина (£35,3 млрд).

На другому місці - засновники компанії Reuben Brothers брати Девід і Саймон Рубени (£26,9 млрд), на третьому - фінансист сер Леонард (Льон) Блаватник, який контролює Warner Music Group, (£25,7 млрд). Усі вони і роком раніше входили до топ-3.

Рейтинг The Sunday Times Rich List публікується з 1989 року. У рейтингу враховуються не лише громадяни Великої Британії, а й "ті, хто живе та працює у Британії", а також люди, "одружені з британцями, ті, хто має міцні зв'язки з Британією, нерухомість та інші активи тут або підтримує британські політичні партії, інститути чи благодійні організації".

За рік сукупний капітал 350 найбагатших британців знизився на 3% до £772,8 млрд. Число мільярдерів у рейтингу також зменшилося - зі 165 роком раніше до 156. Таким чином їхня кількість знижується третій рік поспіль, з максимуму 177 мільярдерів у 2022-му.

До топ-10 рейтингу також увійшли:

засновник виробника побутової техніки Dyson сер Джеймс Дайсон з родиною;

з родиною; власник ізраїльських холдингів Quantum Pacific Group та Israel Corporation Ідан Офер ;

; родина Вестон , якій належить рітейлер Primark;

, якій належить рітейлер Primark; засновник хімічної корпорації Ineos сер Джим Реткліфф ;

; власник індійської металургійної компанії ArcelorMittal Лакшмі Міттал та його родина;

та його родина; власник судноплавної компанії Frontline Джон Фредріксен ;

; творці компанії-розробника ігор Playrix Ігор та Дмитро Бухмани.

Король Чарльз III посів у рейтингу 238 місце (£640 млн). На тому ж 238 місці знаходиться і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті.

До рейтингу увійшли кілька музикантів, у тому числі:

сер Пол Маккартні та його дружина Ненсі (151-е місце; £1 млрд),

та його дружина Ненсі (151-е місце; £1 млрд), сер Е лтон Джон (283-е місце; £475 млн),

(283-е місце; £475 млн), сер Мік Джаггер і Кіт Річардс (обидва займають 295-й рядок зі статками приблизно в £440 млн),

(обидва займають 295-й рядок зі статками приблизно в £440 млн), Ед Ширан (333-е місце; £370 млн).

Також до топ-350 найбагатших британців входить письменниця Джоан Роулінг (168-е місце; £945 млн),

колишній футболіст Девід Бекхем з дружиною - співачкою та моделлю Вікторією Бекхем (273-е місце; £500 млн)

і режисер сер Крістофер Нолан із дружиною дамою Еммою Томас (зайняли 340-е місце; £360 млн).

ТОП-15 найбагатших британців