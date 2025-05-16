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Культура

Пол Маккартні виявився багатшим за короля Чарльза III

Пол Маккартні виявився багатшим за короля Чарльза III

Газета The Sunday Times опублікувала щорічний рейтинг найбагатших людей Великої Британії. Перше місце, як і в останні роки, зайняв власник індійської фінансово-промислової групи Hinduja Group Гопі Хіндуджа та його родина (£35,3 млрд).

На другому місці - засновники компанії Reuben Brothers брати Девід і Саймон Рубени (£26,9 млрд), на третьому - фінансист сер Леонард (Льон) Блаватник, який контролює Warner Music Group, (£25,7 млрд). Усі вони і роком раніше входили до топ-3.

Рейтинг The Sunday Times Rich List публікується з 1989 року. У рейтингу враховуються не лише громадяни Великої Британії, а й "ті, хто живе та працює у Британії", а також люди, "одружені з британцями, ті, хто має міцні зв'язки з Британією, нерухомість та інші активи тут або підтримує британські політичні партії, інститути чи благодійні організації".

За рік сукупний капітал 350 найбагатших британців знизився на 3% до £772,8 млрд. Число мільярдерів у рейтингу також зменшилося - зі 165 роком раніше до 156. Таким чином їхня кількість знижується третій рік поспіль, з максимуму 177 мільярдерів у 2022-му.

До топ-10 рейтингу також увійшли:

  • засновник виробника побутової техніки Dyson сер Джеймс Дайсон з родиною;
  • власник ізраїльських холдингів Quantum Pacific Group та Israel Corporation Ідан Офер;
  • родина Вестон, якій належить рітейлер Primark;
  • засновник хімічної корпорації Ineos сер Джим Реткліфф;
  • власник індійської металургійної компанії ArcelorMittal Лакшмі Міттал та його родина;
  • власник судноплавної компанії Frontline Джон Фредріксен;
  • творці компанії-розробника ігор Playrix Ігор та Дмитро Бухмани.

Король Чарльз III посів у рейтингу 238 місце (£640 млн). На тому ж 238 місці знаходиться і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті.

До рейтингу увійшли кілька музикантів, у тому числі:

  • сер Пол Маккартні та його дружина Ненсі (151-е місце; £1 млрд),
  • сер Елтон Джон (283-е місце; £475 млн),
  • сер Мік Джаггер і Кіт Річардс (обидва займають 295-й рядок зі статками приблизно в £440 млн),
  • Ед Ширан (333-е місце; £370 млн).

Також до топ-350 найбагатших британців входить письменниця Джоан Роулінг (168-е місце; £945 млн),
колишній футболіст Девід Бекхем з дружиною - співачкою та моделлю Вікторією Бекхем (273-е місце; £500 млн)
і режисер сер Крістофер Нолан із дружиною дамою Еммою Томас (зайняли 340-е місце; £360 млн).

ТОП-15 найбагатших британців

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