Президент Франції Емманюель Макрон сумнівається у щирості намірів московського режиму завершити війну в Україні. Він заявив, що росія "просто намагається виграти час" на переговорах щодо України.

– Відкидаючи припинення вогню та діалог з Україною, Росія показує, що не хоче миру і просто намагається виграти час, продовжуючи війну.

У цьому контексті, коли Європейська політична спільнота збереться на саміт у Тирані, ми продовжимо координувати свої дії з нашими європейськими партнерами, Сполученими Штатами та Коаліцією країн-учасниць для визначення єдиної відповіді, – заявив Макрон.

Під час переговорів у Стамбулі сторони домовилися провести обмін військовополоненими за формулою "1000 на 1000".

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Київ і Москва домовились подати один одному конкретні пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню. За його словами, після цього контакти буде продовжено. Він зазначив, що російська сторона, "загалом, задоволена результатом і готова продовжувати контакти".

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони домовились про наступний раунд переговорів.