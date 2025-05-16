Зеленська проінспектувала харчоблок і кухню в ковельському ліцеї

У рамках програми з покращення харчування у школах Перша Леді України Олена Зеленська у Ковелі відвідала Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.

Про це інформують на сторінці Олени Зеленської у фейсбук.

1145 дітей із 20 регіонів України здобувають освіту тут, у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні: 21 дитина, чиї батьки загинули під час виконання військового обов’язку в російсько-українській війні, 7 дітей безвісти зниклих батьків, 393 дитини захисників, 24 дитини вимушених переселенців і 28 дітей-сиріт.

Це заклад, де не тільки навчаються, а й живуть. Ліцей – другий, а для декого й основний дім. І важливо, щоб почуватися в ньому можна було відповідно.

Минулого року ліцей скористався держсубвенцією (принагідно закликаю навчальні заклади робити так само!), щоб оновити харчоблок і кухню. Вона тут – базова (за термінологією реформи шкільного харчування. Це означає – така, що повністю самостійно обслуговує свій заклад).

А роботи багато, адже учнів у ліцеї годують чотири рази на день.

«Тож технологічність, зручність, сучасність процесів особливо важливі. Отже, уже майже рік діти мають сучасні умови харчування, у яких для них готують свіжі якісні обіди, сніданки та вечері. Була рада переконатися в цьому особисто, відвідуючи ліцей. Щороку 60-70 % його випускників пов’язують своє життя з обороною України. Дати нашим захисникам і дітям найкраще –наш спільний обов’язок. Який виконує, зокрема, реформа шкільного харчування», – йдеться у дописі.