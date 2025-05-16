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Полiтика

Представники США проведуть переговори з делегацією РФ у Стамбулі перед зустріччю з Україною

Представники США проведуть переговори з делегацією РФ у Стамбулі перед зустріччю з Україною

За повідомленнями російських засобів масової інформації, представники Сполучених Штатів Америки проведуть переговори з делегацією Російської Федерації у Стамбулі до початку прямих перемовин між Україною та Росією.

Як передають росЗМІ з посиланням на власні джерела, такий порядок денний переговорів у турецькому місті передуватиме основній зустрічі між українською та російською сторонами.

Щодо формату самих переговорів між Україною та РФ, то, за інформацією тих же джерел, після вступних слів сторін, за ініціативою російської сторони, делегації Туреччини та США залишать залу переговорів. Таким чином, пряме спілкування відбуватиметься лише між представниками України та Росії.

Раніше було розкрито головну тему переговорів у Стамбулі України та РФ.

Теги:

СШАРФУкраїнапереговори в Стамбулі
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