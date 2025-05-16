Розкрито головну тему переговорів у Стамбулі України та РФ

Питання негайного припинення вогню є пріоритетним для української сторони на переговорах з Російською Федерацією, що проходять у Стамбулі. Про це стало відомо з повідомлень української делегації.

За інформацією агентства Reuters, серед тем, які обговорюватимуться під час стамбульського раунду, також буде можливість проведення прямої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом рф Володимиром Путіним.

Українська делегація наголошує, що досягнення стійкого перемир'я є критично важливим кроком для подальшого просування до мирного врегулювання. Переговори в Стамбулі розглядаються як можливість донести цю позицію до російської сторони та знайти шляхи для деескалації конфлікту.

Можливість зустрічі на найвищому рівні між Зеленським і Путіним залишається предметом обговорень, хоча наразі російську делегацію в Стамбулі очолює інший представник. Українська сторона висловлює готовність до такого діалогу за умови його результативності та спрямованості на припинення бойових дій.

Слідкуємо за подальшим перебігом подій та результатами переговорів у Стамбулі.