ЄС планує подвоїти постачання великокаліберних боєприпасів Україні

Європейський Союз має намір суттєво збільшити військову допомогу Україні, плануючи цього року подвоїти постачання великокаліберних боєприпасів. Про це заявив керівник Військового комітету Європейського Союзу Роберт Брігер у четвер у Брюсселі після зустрічі керівників оборонних відомств країн-членів ЄС.

За словами Брігера, мета ЄС – поставити Україні 2 мільйони снарядів великого калібру протягом поточного року. "Тобто йдеться про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", – наголосив він, спілкуючись із журналістами.

Керівник Військового комітету ЄС зазначив, що Євросоюз активно стимулює країни-члени до нарощування виробництва боєприпасів. Для цього використовуються контракти, укладені через Європейське оборонне агентство, що має заохотити держави-члени до більш активного замовлення та виробництва.

Окрім того, Брігер повідомив, що ЄС розглядає нові фінансові ініціативи та шляхи посилення співпраці з українською оборонною промисловістю для збільшення обсягів постачання та підтримки обороноздатності України.

Він також торкнувся питання безпеки на морі, згадавши про необхідність посилення ресурсів для протидії морській загрозі з боку так званого "тіньового флоту" Кремля. За словами голови Військового комітету ЄС, для ефективного убезпечення ЄС на морі потрібно більше кораблів.

Це рішення ЄС про подвоєння постачання боєприпасів є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України на тлі триваючої агресії та свідчить про подальшу підтримку з боку Європейського Союзу.