ЄС планує подвоїти постачання великокаліберних боєприпасів Україні

Європейський Союз має намір суттєво збільшити військову допомогу Україні, плануючи цього року подвоїти постачання великокаліберних боєприпасів.
За словами Брігера, мета ЄС – поставити Україні 2 мільйони снарядів великого калібру протягом поточного року.
Керівник Військового комітету ЄС зазначив, що Євросоюз активно стимулює країни-члени до нарощування виробництва боєприпасів. Для цього використовуються контракти, укладені через Європейське оборонне агентство, що має заохотити держави-члени до більш активного замовлення та виробництва.
Окрім того, Брігер повідомив, що ЄС розглядає нові фінансові ініціативи та шляхи посилення співпраці з українською оборонною промисловістю для збільшення обсягів постачання та підтримки обороноздатності України.
Він також торкнувся питання безпеки на морі, згадавши про необхідність посилення ресурсів для протидії морській загрозі з боку так званого "тіньового флоту" Кремля. За словами голови Військового комітету ЄС, для ефективного убезпечення ЄС на морі потрібно більше кораблів.
Це рішення ЄС про подвоєння постачання боєприпасів є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України на тлі триваючої агресії та свідчить про подальшу підтримку з боку Європейського Союзу.