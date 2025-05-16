США не буде на прямих переговорах РФ та України

Російська делегація виступила проти присутності представників Сполучених Штатів Америки на прямих переговорах з Україною в Стамбулі. Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на джерела.

За інформацією російських ЗМІ, зокрема "Інтерфаксу", російська сторона вважає неприйнятним присутність американських представників безпосередньо на платформі переговорів між Росією та Україною.

Повідомляється також, що турецький представник на початку зустрічі лише привітає учасників переговорів і залишить їх для подальшої бесіди сам на сам.

Водночас, за даними BBC, представник США не братиме участі у безпосередніх переговорах між делегаціями РФ та України. За інформацією корпункту ВВС у Стамбулі з посиланням на AFP та турецькі джерела, американські представники проведуть окремі зустрічі: як з українською та турецькою сторонами, так і з росіянами. Державний секретар США Марко Рубіо також перебуває в Стамбулі та, як очікується, проведе зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини та українською делегацією, при цьому висловлюючи низькі очікування щодо прориву в переговорах між Україною та Росією.

За даними видання, директор з політичного планування Майкл Ентон проведе окрему зустріч з очільником російської делегації Володимиром Мединським.

Таким чином, повідомлення ЗМІ свідчать про те, що формат прямих переговорів між Україною та Росією у Стамбулі не передбачає повноцінної участі представників США, а роль турецької сторони на самій зустрічі буде обмеженою.