Частина військовозобов’язаних мають пройти ВЛК протягом трьох тижнів — Міноборони

Міністерство оборони України нагадало, що громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року.

Ця вимога передбачена новою редакцією закону про мобілізацію, яка скасувала статус «обмежено придатний». Згідно з оновленим законодавством, тепер передбачено лише три категорії: придатний, непридатний, або тимчасово непридатний.

Громадяни, які отримали висновок ВЛК про обмежену придатність до 4 травня 2024 року, зобов’язані протягом 60 днів пройти переогляд, щоб визначити актуальну категорію придатності.

У разі відмови або ігнорування вимоги пройти ВЛК, громадянин може бути притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.