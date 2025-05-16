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Ватикан пояснив, чому Папа Лев XIV не готовий відвідати Україну найближчим часом

Ватикан пояснив, чому Папа Лев XIV не готовий відвідати Україну найближчим часом

У Ватикані прокоментували можливість візиту Папи Римського Лева XIV в Україну, наголосивши, що наразі це питання передчасне. Як заявив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Ватикану, традиція дипломатичного нейтралітету Святого Престолу ускладнює розгляд такого візиту на даному етапі.

Ці коментарі прозвучали після зустрічі Папи Лева XIV з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком 15 травня. Це була одна з перших аудієнцій нового понтифіка. Очільник УГКЦ запросив Папу відвідати Україну і передав йому список полонених, яких утримує Росія, підкреслюючи важливість подальшої роботи Ватикану над обміном полоненими та поверненням українських дітей, яких було вивезено на окуповані території.

Зі свого боку, Ватикан нагадав, що Папа Франциск пообіцяв докласти всіх зусиль для того, щоб створити умови для переговорів між Росією та Україною. Папа Лев XIV також підтвердив готовність Святого Престолу допомогти об’єднати ворогуючі сторони задля мирних переговорів, які б принесли надію і гідність народам.

Офіційна церемонія інтронізації Лева XIV має відбутися під час меси в неділю, 18 травня, на яку, за очікуваннями, приїдуть президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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Папа Лев XIVвізит папи римського до України
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