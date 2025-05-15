Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо можливого удару з боку РФ ракетою "Орешнік", заявивши, що ГУР обов’язково попередить про таку ймовірність, якщо вона готуватиметься.

Про це очільник української розвідки заявив журналістам.

"Ви ж бачили, що від ГУР МО не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження", — зазначив Кирило Буданов, наголосивши на тому, що відсутність офіційної інформації від ГУР свідчить про відсутність безпосередньої загрози застосування цієї ракети на даний момент.

Таким чином, Буданов закликав громадян не піддаватися паніці та довіряти офіційним повідомленням від Головного управління розвідки щодо потенційних загроз.