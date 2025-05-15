Отримати паспорт за кордоном стало простіше: українським чоловікам скасували низку вимог

Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до процедури оформлення паспортів для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами країни. Нововведення спрямовані на спрощення та цифровізацію процесу, усуваючи низку бюрократичних перешкод.

Відтепер для оформлення або обміну паспорта громадянина України чи паспорта для виїзду за кордон чоловікам зазначеної вікової категорії не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ. Ця вимога, яка раніше була обов'язковою, скасована.

Ключовою зміною є запровадження автоматизованої електронної перевірки даних про військовий облік. Співробітники відокремлених підрозділів ДП «Документ» здійснюватимуть перевірку статусу військового обліку заявника самостійно через доступні електронні державні інформаційні системи, зокрема, Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Це означає, що громадянам більше не потрібно отримувати відповідні довідки чи витяги перед зверненням за паспортними послугами.

У разі, якщо громадянин ще не перебуває на військовому обліку, його дані буде внесено до системи автоматично під час процедури оформлення паспорта. При цьому військово-обліковий документ буде сформовано в електронному форматі.

Важливою новацією також є скасування обов'язкового проходження медичної комісії в рамках процедури оформлення паспортних документів за кордоном. Усі необхідні перевірки, пов'язані з військовим обліком, здійснюються в електронному вигляді без залучення заявника до проходження ВЛК.

Ці зміни, закріплені відповідною постановою Кабінету Міністрів, покликані значно прискорити та полегшити процес отримання паспортних документів для тисяч українських чоловіків, які наразі перебувають за кордоном. Новий порядок вже набув чинності.