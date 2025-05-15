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ГУР вперше розкрило всю лінійку морських безпілотників Magura

ГУР вперше розкрило всю лінійку морських безпілотників Magura

Головне управління розвідки Міністерства оборони України презентувало серію інноваційних морських безпілотників Magura, які вже довели свою ефективність у боях проти російського Чорноморського флоту.

Magura V5 — легендарний морський дрон, який вже отримав прізвисько «кілер» кораблів. Саме ця модифікація успішно уражала російські бойові судна, перетворившись на символ асиметричної війни на морі.

Magura V6P — мультифункціональна платформа, що поєднує функції розвідки, бойових ударів і підтримки інших дронів у бойовій зоні.

Magura V7 (ракетоносій) — революційна модель, яка увійшла в історію як перший морський дрон, що знищив ворожий бойовий літак. Це новий рівень бойового застосування безпілотників на воді.

Magura V7 з кулеметним бойовим модулем — ще одна версія «сімки», оснащена автоматичною зброєю для ураження живої сили та легких плавзасобів противника.

За два роки бойового використання різних модифікацій Magura воєнна розвідка України знищила щонайменше 17 одиниць ворожої морської техніки, включно з бойовими кораблями, баржами та допоміжними суднами.

Ця презентація стала першою офіційною демонстрацією повного модельного ряду морських дронів, які не лише змінили хід морської війни, а й стали символом технологічної переваги України.

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