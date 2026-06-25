Американський спецназ вперше застосував у навчаннях українські морські дрони Magura, – Bloomberg

Військові США вперше застосували українські морські безпілотні надводні апарати Magura під час військових навчань на Філіппінах, де дрони українського виробництва потопили корабель-мішень. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що під час нещодавніх військових маневрів на Філіппінах американський спецназ застосував морські дрони для ураження великого списаного корабля-мішені.

Відео, на яке посилається видання, зафіксувало влучання, детонацію та затоплення ураженої мішені.

Зазначається, що це стало першим індо-тихоокеанським випробуванням українського багатоцільового надводного безпілотника Magura.

Звертається увага, що військові різних країн (від США до Китаю) змагаються у створенні, розробці та розгортанні морських безпілотних систем як над водою, так і під нею, змінюючи форму війни в регіоні.

Зокрема, Тайвань розробляє власні нові безпілотні катери-камікадзе Kaui-Chi як ключову частину своєї оборонної стратегії. Уряд планує закупити 1320 таких безпілотних апаратів, загальною вартістю близько 888 млн дол. Японія виділила близько 600 млн дол. на безпілотники берегової оборони в поточному фінансовому році та має контракти з IHI Corp. та Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Виконавчий директор компанії Uforce, яка виробляє морські дрони Magura, Олег Рогинський заявив, що міжнародний інтерес до надводних безпілотників зростає. Він додав, що його компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону щодо цих безекіпажних катерів (БЕК) і розглядає можливість будівництва щонайменше двох виробничих потужностей у цьому регіоні.

Як зазначається у публікації, що під час бойового застосування в Україні БЕКи Magura потопили близько десяти російських військових кораблів, що, за словами Рогинського, свідчить про їхню цінність для Тихоокеанського регіону.

«Підтверджена бойова надійність є ключовим фактором для будь-якого подальшого прогресу в цій сфері», – наголосив він.