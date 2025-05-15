Напруга на лінії фронту зростає: бої тривають на кількох напрямках, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою, повідомляє Генштаб ЗСУ. За останню добу українські війська зафіксували 168 бойових зіткнень по всій лінії фронту, що свідчить про високий рівень активності ворога.

Найгарячіша точка бойових дій — Покровський напрямок, де противник здійснив понад сорок штурмів у районах кількох населених пунктів. Проте українські захисники не тільки відбили атаки, але й завдали серйозних втрат ворогу: знищено понад три сотні окупантів, майже половина з яких безповоротно втрачена.

Російська армія активно використовує авіацію, дрони-камікадзе, керовані авіабомби та артилерію. За минулу добу ворог здійснив майже чотири тисячі обстрілів, скинув понад шістдесят авіабомб і залучив понад тисячу дронів.

Жорсткі бої тривають також на Лиманському, Торецькому, Новопавлівському, Сіверському та Краматорському напрямках. Попри шалений тиск, українські Сили оборони не лише утримують позиції, а й продовжують знищувати техніку та живу силу ворога.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, втрати армії РФ за останню добу склали понад 1200 осіб, знищено десятки одиниць техніки, включаючи артилерійські системи, безпілотники та автомобілі.