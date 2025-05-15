Повернення до ультиматумів: Кремль прикриває тиск “протоколами миру”

Офіційні особи РФ продовжують повторювати заклик президента Путіна базувати майбутні переговори з Україною на основі так званих “стамбульських протоколів” 2022 року.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ці пропозиції Росії фактично є вимогою повної капітуляції України. Зокрема, посол РФ з особливих доручень Родіон Мірошник заявив, що згаданий проєкт може стати основою для припинення війни.

Мірошник, як і Путін, виступає за повернення до переговорів, що відбувалися в Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення, і робить це на тлі спільної пропозиції США, ЄС та України від 10 травня щодо щонайменше 30-денного припинення вогню. Путін відповів на цю ініціативу 11 травня, закликавши «відновити» ті ж самі переговори, які, за словами ISW, мали на меті нав’язати Україні обмеження її суверенітету.

ISW нагадує, що в рамках “стамбульських протоколів”, Україні заборонялося приймати на свою територію іноземних військових, інструкторів та сучасне озброєння. Також РФ вимагала від потенційних країн-гарантів нейтралітету України розірвати міжнародні угоди, які суперечать цьому статусу, зокрема угоди про військову допомогу.

«Путін, Мірошник та інші російські посадовці просувають цю лінію, намагаючись досягти своїх стратегічних цілей не лише на полі бою, а й через дипломатичне затягування переговорів», — зазначають аналітики.