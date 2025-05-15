У Тегерані назвали умови компромісу щодо ядерної угоди зі США

Іран готовий укласти нову ядерну угоду зі США, якщо буде гарантоване повне скасування економічних санкцій. Про це заявив один із ключових радників верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї — Алі Шамхані — в інтерв’ю телеканалу NBC News.

За його словами, Тегеран погодиться:

- відмовитися від створення ядерної зброї;

- ліквідувати запаси високозбагаченого урану, придатного для військового використання;

- збагачувати уран лише до рівнів, необхідних для цивільних цілей;

- надати міжнародним інспекторам повний доступ до об’єктів.

В обмін Іран очікує на негайне зняття всіх економічних санкцій, запроваджених проти нього.

На запитання журналістів, чи готовий Тегеран укласти угоду негайно, якщо США погодяться на ці умови, Шамхані відповів однозначно: «Так».

Ця заява стала найпрямішим сигналом з боку оточення Хаменеї щодо готовності до домовленостей. Саме верховний лідер ухвалює остаточні рішення в питаннях національної безпеки Ірану.

Паралельно тривають неофіційні перемовини між Вашингтоном і Тегераном. Спецпосланець Дональда Трампа у справах Близького Сходу Стів Віткофф назвав останній раунд переговорів у Маскаті (Оман) «обнадійливим».

Утім, глава іранського МЗС Аббас Арагчі підкреслив, що збагачення урану залишається принциповим для Ірану: «Ми не відмовимося від права на збагачення, але можемо погодитись на тимчасові обмеження, щоб зміцнити довіру».