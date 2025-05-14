﻿
Свiт

Російський літак Су-35 порушив повітряний простір Естонії: НАТО підняло винищувачі F-16

Російський літак Су-35 порушив повітряний простір Естонії: НАТО підняло винищувачі F-16

Увечері 13 травня російський винищувач Су-35 порушив повітряний простір Естонії поблизу півострова Юмінда. Літак Повітряних сил Росії пробув там менше ніж хвилину. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу Міністерства оборони Естонії.

Російський винищувач здійснював політ без плану і з вимкненим транспондером. Крім того, під час порушення повітряного простору Естонії літак не виходив на зв’язок з естонською авіадиспетчерською службою.

На інцидент відреагували винищувачі F-16 португальських ВПС, які наразі перебувають в Естонії в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії. Вони здійснили розвідувальний виліт.

У відповідь на порушення повітряного простору російським літаком, 14 травня естонське дипломатичне відомство викликало представника посольства РФ і передало йому ноту.

Як зазначили в Генштабі, це було перше порушення повітряного простору Естонії з боку Росії у 2025 році.

Теги:

Естоніяагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Блокада Гази: палестинцям загрожує широкомасштабний голод
Свiт 14.05.2025 16:37:58
Блокада Гази: палестинцям загрожує широкомасштабний голод
Читати
Не на дрони, а на дороги: Кабмін перенаправив 2,8 млрд гривень
Економіка 14.05.2025 16:03:07
Не на дрони, а на дороги: Кабмін перенаправив 2,8 млрд гривень
Читати
Бекхем розпочинає нову еру в історії англійського футболу
Спорт 14.05.2025 15:51:01
Бекхем розпочинає нову еру в історії англійського футболу
Читати

Популярнi статтi