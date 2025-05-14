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Фаворит президентських перегонів у Польщі назвав Україну «буферною зоною»

Фаворит президентських перегонів у Польщі назвав Україну «буферною зоною»

Кандидат у президенти Польщі, Рафал Тшасковський, висловив думку, що Україна повинна бути буферною зоною між Росією та Заходом. Цю скандальну тезу він озвучив під час теледебатів, обговорюючи загрози, які виходять від Москви.

Тшасковський, кандидат від правлячої партії "Громадянська платформа" та чинний мер Варшави, підкреслив, що на тлі війни з Росією, Україна має стати своєрідною "стіною" між Сходом і Заходом.

Незважаючи на свою неприязнь до Росії, Тшасковський зазначив, що інтереси ЄС і США збігаються: вони прагнуть, аби Росія не виграла війну, і шукають шляхи до миру. Однак, він також додав, що мир має бути досягнутий на справедливих умовах. Критикуючи свого головного суперника на виборах Кароля Навроцького, який зустрічався з Дональдом Трампом, Тшасковський заявив: "Цей мир має бути на справедливих умовах, і це потрібно пояснити президенту Трампу, а не просто фотографуватися з ним".

Теги:

буферна зонаРафал Тшасковськиймер Варшавипрезидентські перегони
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