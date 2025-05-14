Мобілізаційна маніпуляція: Росія формує образ потужної армії

Кремль цілеспрямовано перебільшує масштаби мобілізації до армії, щоб створити враження про «необмежені» військові ресурси Росії й таким чином посилити свій вплив на переговори із Заходом і Україною, йдеться у щоденному аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 травня.

Аналітики вважають, що Путін маніпулює цифрами, заявляючи про нібито 50–60 тисяч добровольців щомісяця, які приєднуються до російських збройних сил. Ці заяви пролунали якраз на тлі розмов про порівняння масштабів мобілізації в Україні та РФ.

«Можливо, Путін свідомо перебільшує кількість новобранців, щоб створити враження, ніби Росія має значно більші резерви, ніж насправді, що вигідно для нього в контексті політичних і дипломатичних торгів», — зазначають в ISW.

Аналітики також звертає увагу, що Путін, схоже, готовий йти на великі втрати в обмін на незначні тактичні перемоги, аби створити ілюзію прогресу на фронті. Це дозволяє Кремлю керувати сприйняттям війни не лише всередині країни, а й на міжнародній арені.

«Кремль згоден на "дорогі" перемоги, щоб демонструвати силу навіть там, де її немає», — йдеться у звіті.

ISW зазначає, що Путін не уточнив, коли саме Росія досягне озвученого рівня мобілізації, але на основі оцінок українських і російських джерел, ймовірно, йдеться про 2025 рік. Наразі достовірних доказів такого рівня призову немає.

Аналітики вважають, що офіційна статистика РФ щодо мобілізації є сумнівною, і її слід розглядати як частину інформаційної війни, спрямованої на підрив рішучості Заходу та України.