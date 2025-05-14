ООН переходить до режиму економіїї

Генек ООН Антоніу Гутерріш оголосив про широкомасштабну реформу організації, яка передбачає значне скорочення штату, урізання бюджету та оптимізацію структури.
За словами генсека, нинішній формат роботи ООН втрачає ефективність, а численні звіти та постійні засідання стали самоціллю, що відволікає від реальної місії організації. «Міра успіху — не кількість документів, які ми продукуємо, і не частота зустрічей. Справжній результат — це зміни у житті людей», — підкреслив Гутерріш.
Що зміниться:
- Скорочення бюджету на низку адміністративних структур
- Зменшення персоналу в центральних офісах
- Можливе перенесення окремих департаментів з Нью-Йорка та Женеви до менш дорогих міст
- Об’єднання ключових департаментів, зокрема політичного та миротворчого
Генсек також зауважив, що поточна структура перевантажена і не відповідає можливостям держав-членів, особливо тих, що мають обмежені ресурси.
Точні масштаби скорочень і нова організаційна структура поки не розголошуються.