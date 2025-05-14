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Війна

Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів Донетчини – DeepState

Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів Донетчини – DeepState

За інформацією аналітичного проєкту DeepState, російські війська здійснили просування поблизу Малинівки, Багатиря та Новосілки. Ці населені пункти розташовані на різних оперативних напрямках, що свідчить про активізацію наступальних дій противника в регіоні.
Зокрема, на Покровському напрямку зафіксовано просування російських військ у Малинівці та Багатирі. Ці населені пункти мають стратегічне значення, оскільки розташовані поблизу важливих транспортних артерій, що з'єднують різні райони Донецької області.
На Новопавлівському напрямку російські війська активізувалися поблизу Новосілки. Цей населений пункт також має важливе стратегічне значення, оскільки розташований поблизу лінії зіткнення та може стати ключовим пунктом для подальших наступальних дій.
Загалом, ситуація на Донеччині залишається напруженою. Українські сили оборони продовжують ефективно протистояти наступу ворога, завдаючи йому значних втрат. Однак, активізація наступальних дій російських військ вказує на можливе загострення ситуації в регіон

Теги:

Донетчинапросування ворога
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