Сестра Софії Ротару розповіла, де живе артистка під час війни

Українська співачка Ауріка Ротару, сестра народної артистки України Софії Ротару, розповіла, де нині перебуває зірка під час повномасштабної війни.

За її словами, Софія Ротару нині живе в Києві, а вони мешкають неподалік і постійно підтримують зв’язок.

– Розкидала нас доля по різних містах. Старша сестра живе в Кишиневі, середня сестра Лідія живе в Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі, я і Софія – ми в Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина, - наголосила Ауріка у проєкті "Моя історія".

Ауріка Ротару також зауважила, що не може відповідати за публічні заяви сестри, яка не висловлює відкрито свою позицію щодо війни, однак запевнила, що артистка не залишається осторонь і підтримує українців.

– Переживає, як і всі українці. Єдине, що можу сказати — вона в Києві, разом з українцями. І все добре, — сказала співачка.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення рф Софія Ротару не виступала публічно і не з’являлася на концертах. У соцмережах вона час від часу публікує зображення із закликами до миру та реагує на обстріли українських міст.