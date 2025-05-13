Злата Огневич - мафія у світі існує і вона не обішла українській шоу-бізнес

Українська співачка Злата Огневич в інтерв'ю для Lux FM прокоментувала питання існування певних неформальних впливів чи "мафії" в національному шоу-бізнесі, які, на думку деяких, можуть впливати на визнання артистів, зокрема у нагородних номінаціях.

Розмова виникла у контексті запитання журналістки щодо відсутності Злати Огневич у номінаціях певних премій, незважаючи на її визнаний вокал та успіх треків. Співачка навела приклад свого дуету з Максимом Бородіним "Без тебе", який має 17 мільйонів переглядів на YouTube та значний успіх на стрімінгових платформах, користуючись "народним успіхом".

Злата Огневич зазначила, що ставиться до цієї ситуації "з посмішкою і філософськи", підкресливши, що "концерти, солдаути і пісні, любов публіки, вона розставляє завжди все на своїх місцях".

Журналістка уточнила, пославшись на коментарі глядачів, чи вірить співачка в існування "певної мафії" в українському шоу-бізнесі, і чи може, за цими твердженнями, бути з нею пов'язана Тіна Кароль, впливаючи на відсутність номінацій для Огневич.

Відповідаючи на це запитання, Злата Огневич заявила: "Однозначно, мафія взагалі в світі існує. І, напевно, вона не обійшла український шоу-бізнес".

Однак, співачка наголосила, що будь-які дії "колег по відношенню до інших колег" не мають визначального значення. "Тому що, знову ж таки, концерти, тури, успіх глядача, любов народна – ось це те єдине, що є правдиве мерило справжнього успіху артистів", – підсумувала Злата Огневич.