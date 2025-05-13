Що може зірвати переговори у Стамбулі розповів політолог

Можливість проведення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 15 травня опинилася під загрозою через потенційну ескалацію бойових дій з боку окупантів. Про це заявив політолог Володимир Фесенко у коментарі YouTube-каналу. За його словами, військова ситуація є одним із ключових факторів, що впливатимуть на те, чи відбудуться переговори взагалі.

"Навіть у Росії про це говорять, що ще один фактор, який впливатиме на можливість переговорів у Стамбулі, на те, відбудуться вони чи ні, – це військова ситуація", – підкреслив Фесенко.

Політолог вважає, що якщо до 15 травня Росія завдасть масованого ракетного удару по Україні або використає для атаки новий вид озброєння, як згадуваний "Орєшнік", то це "позбавить сенсу переговори в Стамбулі".

Фесенко наголосив на необхідності донести цю позицію до президента США Дональда Трампа. Він припустив, що таку умову американському лідеру може передати президент Франції Емманюель Макрон, з яким той підтримує постійний зв'язок.

Крім того, політолог вважає за необхідне попередити російську сторону про те, що будь-які жорсткі дії з їхнього боку призведуть до зриву переговорів.

"Теоретично це (масований ракетний удар РФ – ред.) можливо і навіть практично, на жаль, теж можливо. Але саме подібні дії Росії можуть зірвати переговори в Стамбулі. Мені здається, що це єдине, що може їх зірвати", – додав він.

Нагадаємо, ініціатива щодо проведення переговорів у Стамбулі 15 травня спочатку надійшла від Росії. Згодом президент США Дональд Трамп закликав Україну не зволікати та погодитися на перемовини в Туреччині. У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що очікував на зустріч з Володимиром Путіним 12 травня у Туреччині.