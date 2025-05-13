Рекордна кількість українців подала заявки до Лінії дронів

За два місяці роботи онлайн-рекрутингу до підрозділів БпЛА через застосунок "Дія", понад 2 200 українців скористалися можливістю долучитися до Лінії дронів, повідомила команда "Дії" у своєму Telegram-каналі.

«Вже два місяці в "Дії" працює рекрутинг до топових підрозділів БпЛА — Лінії дронів. Це сервіс для тих, хто хоче воювати технологічно, без зайвої бюрократії та під керівництвом найкращих командирів», — зазначається в повідомленні.

Завдяки цифровому сервісу українці можуть швидко і зручно подати заявку без довгих черг чи паперової тяганини. Проєкт створено для мотивованих громадян, які хочуть долучитися до сучасного фронту — керування безпілотниками, зокрема FPV-дронами.

Найближчим часом сервіс онлайн-рекрутингу буде оновлено, щоб ще більше охочих могли долучитися до технологічної частини оборони.