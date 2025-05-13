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Війна

РФ виходить на темпи воєнного виробництва, які перевищують Захід утричі

РФ виходить на темпи воєнного виробництва, які перевищують Захід утричі

Росія стрімко нарощує військово-промислове виробництво, виходячи на рівень, який може суттєво переважити спільні зусилля Сполучених Штатів та Європи, заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

За словами Каволі, лише цього року російська промисловість планує виготовити 1500 танків. У порівнянні, США випустять лише 135 одиниць бронетехніки, а загальний обсяг виробництва країн Заходу залишається критично низьким.

"Росія виходить на темпи, які дозволяють їй створити арсенал, утричі більший, ніж у США та Європи разом узятих", — наголосив генерал.

Наразі Росія фактично перетворила свою економіку на військово-промислову модель, переорієнтувавши більшість державних і приватних ресурсів на потреби армії. За оцінками західної розвідки, до третини російського бюджету тепер витрачається на війну та пов’язані з нею потреби.

Озвучені дані підкреслюють небезпеку затягування військової допомоги Україні та необхідність масштабного нарощування оборонних потужностей у країнах НАТО. Якщо нинішній дисбаланс збережеться, Росія матиме матеріальну перевагу на полі бою вже у найближчі місяці.

Теги:

виробництво зброї в РФзахідна військова допомогаКаволі
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